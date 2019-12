Governo anuncia construção do contorno rodoviário e da ponte que liga Epitaciolândia a Brasileia 

O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

Por meio da edição do Diário Oficial do Estado (DOE) o governador Gladson Cameli (Progressistas), anunciou a licitação pública visando a contratação de empresa para a sonhada construção da ponte que vai ligar os municípios acreanos de Brasiléia e Epitaciolândia.

De acordo com o decreto 001/2019 – CPL 03- Seinfra/Deracre, a Contratação integrada de empresa servirá para o desenvolvimento dos projetos de engenharia, a execução das obras e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do Contorno Rodoviário no município de Brasiléia e a Construção da Ponte sobre o Rio Acre naquele município.

A obra deverá atender às necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE, na Regional do Alto Acre.

