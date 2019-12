Governo deverá investir R$ 150 milhões em máquinas e recuperação de ramais 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou na sexta-feira (20) que o governo investirá pesado em uma de suas promessas de campanha nas eleições de 2018, a recuperação de ramais no estado, a partir do verão de 2020. Os ramais de produção são prioridade, já que beneficiam a economia do Estado.

“Nosso compromisso de campanha foi começar da Zona Rural para a cidade. Com ramais de qualidade. Podemos fortalecer a agricultura familiar e gerar mais renda para nossos colonos”, disse o gestor.

Por conta de um problema de falta de projetos, o governo quase perde mais de R$ 90 milhões. Com empenho Gladson, os recursos foram salvos. A previsão de gastos nos ramais passa de R$ 150 milhões.

“Este foi só o começo, em 2020, milhões serão investidos na compra de maquinário e na recuperação de ramais em todo o estado”, destacou.

