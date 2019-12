Homem é preso e 4 menores apreendidos na Baixada da Sobral após roubo de moto

Carlos e o menor que foi seu comparsa foram reconhecidos e acusados de roubo com emprego de arma de fogo

Carlos Sandro Silva Lopes, 19 anos, foi preso e dois adolescentes de 17 anos, um jovem de 16 e uma garota de 14 anos foram apreendidos, na tarde desta sexta-feira (20), em uma casa na Travessa Fharis Fegali, no Bairro Boa União, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, Carlos e um dos rapazes de 17 anos roubaram a motocicleta de um homem próximo a caixa d’água do Calafate, no bairro Nova Esperança. Mas, após o ocorrido, a vítima conseguiu rastrear o veículo, que já estaria dentro de uma residência no Boa União, e indicou a localização aos PMs.

Os militares foram até o local com o homem, entraram na casa e encontraram uma moto com restrição de roubo/furto e o veículo da vítima, modelo Yamaha Factor, ano 2017. Os infratores também foram encontrados no local.

Carlos e o menor que foi seu comparsa foram reconhecidos e acusados de roubo com emprego de arma de fogo. Os outros adolescentes são acusados de receptação. O grupo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

