Homem é preso por estuprar irmãs de 8, 10 e 12 anos com permissão de mãe

A Polícia Civil da Bahia prendeu um homem de 31 anos por suspeita de estuprar três irmãs dele, de 8, 10 e 12 anos, na cidade de Vitória da Conquista.

Dalmárcio Freitas tinha mandado em aberto pelo crime cometido em 2015 e foi encontrado pela polícia em um bar do povoado de Corta Lote, na zona rural do local.

Segundo o portal G1, a mãe e o padrasto das meninas foram presos no ano de 2015 porque compactuavam com o crime e permitiam que as crianças fossem estupradas em troca de bebidas alcoólicas para eles.

O homem vai cumprir pena no Conjunto Penal de Vitória da Conquista e não há informação sobre a manutenção da prisão da mãe e do padrasto das meninas.

