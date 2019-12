Homem invade empresa e atira em funcionários em SP; duas pessoas morreram

Um homem entrou armado em uma empresa na Saúde, na Zona Sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (20) e atirou contra as pessoas. Ao menos duas pessoas foram mortas, segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

A empresa fica na Rua Luís Góis, 660, e havia uma festa de confraternização de fim de ano no momento do tiroteio. Segundo a PM, duas versões estão sendo apuradas: uma é a de que o homem foi demitido da empresa e a outra é a de que ele é ex-namorado de uma das vítimas. Ainda não é possível saber se a mulher foi resgatada com vida.

Ele entrou na empresa de informática por volta das 17h20, atirou e atingiu três pessoas. Uma delas foi levada para o Pronto-Socorro do Hospital São Paulo.

Quando a Polícia Militar chegou, se deparou com o homem armado, houve confronto, e ele foi atingido e socorrido.

Segundo um funcionário de um salão de cabeleireiro em frente ao local onde as pessoas foram mortas, toda a ação ocorreu dentro da empresa. Ele afirmou que ouviu os tiros.

O caso ocorreu na área da Terceira Companhia do 3º Distrito Policial, da Vila Clementino.

