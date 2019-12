Homem reage a assalto, tenta fugir, mas acaba baleado no braço em Rio Branco

Mesmo ferido, Denilson ainda conseguiu pilotar até a base do Batalhão de Trânsito localizado na Via Chico Mendes

Denilson da Silva Braga, 37 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto e foi ferido com um tiro no braço, na tarde desta terça-feira (24). O crime aconteceu no Ramal São José, no Bairro Belo Jardim, na Região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Denilson disse que trafegava em uma motocicleta pelo ramal, quando dois homens em outra moto e, de posse de uma arma de fogo, pararam e tentaram roubar o veiculo dele. O homem entrou em desespero e tentou fugir dos assaltantes, mas foi atingido com um tiro no braço esquerdo. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Mesmo ferido, Denilson ainda conseguiu pilotar até a base do Batalhão de Trânsito localizado na Via Chico Mendes. Os policiais militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), que prestou os primeiros atendimentos a Denilson e o encaminhou para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Os militares também perguntaram da vítima informações sobre os criminosos e fizeram rondas no ramal, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso.

