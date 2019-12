Hulk se pronuncia pela 1ª vez após largar esposa e engatar namoro com sobrinha

O jogador parece não ter se importado com a situação e a assessoria confirma

Hulk Paraíba virou assunto nesta semana após vir à tona a informação de que está se relacionando com ninguém menos que a sobrinha de sua ex-mulher, prima dos seus três filhos. O jogador, porém, parece não ter se importado com a situação e a assessoria assumiu que a notícia é verdade. Ao se pronunciar pela primeira vez na web, Hulk também agiu como se nada tivesse acontecido.

Ele postou uma foto com as crianças, Ian, Tiago e Alice, e desejou um Feliz Natal para os seguidores. Os três, vale lembrar, são frutos de seu casamento de 12 anos com Iran, tia de sua atual namorada. Na legenda, o craque escreveu: “O melhor presente sempre é o amor. Que DEUS abençoe a todos e que tenham a beleza de um coração limpo! Feliz Natal”. E nos comentários, os fãs o respeitaram.

“Feliz Natal parceiro! Estamos juntos”, comentou um. “Você é incrível”, aplaudiu outro homem. “Que Deus continue te iluminando, Feliz Natal!”, disse mais um. “Feliz Natal mano pra você e sua família”, afirmou ainda outro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários