Ilderlei entrega mais de 3 mil panetones a trabalhadores de diversas categorias

O prefeito Ilderlei Cordeiro reservou as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 23, para visitar e conversar com taxistas, mototaxistas, trabalhadores e comerciantes do mercado da carne e do peixe, catraieiros, perueiros e caminhoneiros, entre outras categorias.

Durante o encontro, Ilderlei reafirmou o compromisso de trabalho da gestão e agradeceu a contribuição de todos no desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, que vive um novo momento de sua história.

“Esse momento é especial. Via chegando o Natal, ano novo e nós não podemos deixar de visitar os amigos que estão presentes no nosso dia-a-dia. Não é apenas uma visita do prefeito, mas do ser humano Ilderlei Cordeiro que tem muita gratidão por todo esse povo. Meu pai, sempre fez isso e eu faço questão de, em nome da família Cordeiro, manter viva essa tradição!”, frisou o prefeito.

Na ocasião, o prefeito distribui panetones aos trabalhadores. A gestão também vai distribuir cestas básicas, pois compreende que neste Natal é essencial que todos tenham o que comer.

O presidente da Associação de Taxistas de Cruzeiro do Sul, Adriano Santos, agradeceu a parceria. O gestor também foi reproduzido pelo presidente do Mercado do Peixe, Francisco Valdecir. “É muito significante e importante para nós receber a visita do prefeito e o apoio de sempre”, disse Francisco.

Para o caminhoneiro Eli Cavalcante, o trabalho de Ilderlei tem dado resultados. “Ele tem trabalhado muito e em todas as áreas. Creio que nosso prefeito já fez e ainda vai fazer muito mais por Cruzeiro do Sul”.

O catraieiro Nonato Coelho aproveitou a visita para apresentar as demandas da categoria. “Mostrei para ele as nossas necessidades e agradeci por tudo. Ele tem sido, na minha opinião, um ótimo prefeito. Quando alguém fala dele, eu sempre rebato”, endossou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários