Incêndio de grandes proporções consome lanchonete em Sena Madureira

A lanchonete conhecida como Lebitos Lanche foi totalmente consumida pelo fogo, na noite deste sábado (22), na Avenida Brasil, Bairro Centro, no município de Sena Madureira, no interior do Acre. Segundo informações do comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Major Falcão, uma mangueira da botija de gás da lanchonete se rompeu e provocou o sinistro. O fogo consumiu todos utensílios da cozinha e os móveis do lanche.

Populares, ao verem o fogo e a fumaça, acionaram o Corpo de Bombeiros para apagar as chamas, que comprometiam inclusive aos outras lojas em torno da lanchonete, que fica localizada a poucos metros de um posto de combustível. Os bombeiros conseguiram apagar o fogo, mas o local já estava totalmente destruído. Policiais militares foram acionados para fazer o isolamento e afastar os curiosos que se aglomeravam para ver o incêndio. As informações colhidas no local ajudarão a perícia dos bombeiros confeccionar o lado que sairá em 30 dias.

Testemunhas acionaram também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para atender as pessoas que passaram mal por causa da fumaça, todos foram encaminhados para o Hospital João Câncio Fernandes na Cidade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários