Instituto Federal do Acre lança edital com 520 vagas para cursos superiores

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou edital, na manhã de sexta-feira (20), com 520 vagas para cursos superiores, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

De acordo com a instituição, ao todo, estão sendo ofertados 13 cursos entre Bacharelados, Licenciaturas e Tecnólogos. As inscrições terão início no dia 21 de janeiro, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

De acordo com edital, podem concorrer às vagas, os candidatos que tenham realizado a edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio, como também obtido nota diferente de zero na Redação. As inscrições deverão ser feitas pelo site http://sisu.mec.gov.br/ até o dia 24 de janeiro.

