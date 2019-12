Israel Milani anuncia que Solidariedade disputará prefeitura e Câmara para valer

O Solidariedade, partido que tem a deputada Vanda Milani como sua principal liderança no Estado, vai disputar para valer as nove vagas na Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal de Bujari, município a 23 quilômetros da Capital Rio Branco. Em reunião realizada na última segunda-feira (23), a direção do Solidariedade decidiu que vai disputar a Câmara de Vereadores e a Prefeitura.

Bujari é a maior cidade nos arredores da Capital, com oito mil e 471 habitantes, segundo o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – a densidade demográfica é de 2,8 habitantes por km2.

A candidata à Prefeitura pelo Solidariedade deverá ser a missionária Fabrícia, liderança religiosa do município e que aceitou o desfio de se lançar à disputa, disse o presidente regional do Solidariedade, Israel Milani. “Aqui no Bujari, pela expressividade da liderança da missionária Fabrícia, percebemos que temos chance de vencermos e por isso optamos por montarmos chapa própria”, acrescentou.

De acordo com o dirigente, com a definição do nome de Fabrícica, no ano que vem será aberto o debate pelo nome do candidato a vice-prefeito. O Partido já dispõe de nomes suficientes para a disputa pela Câmara de Vereadores.

