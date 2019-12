“Jesus precisa nascer na periferia e na política para que tudo mude”, diz Padre Massimo

“Que o Príncipe da Paz nos traga a justiça que excede todo entendimento”. Esse é o desejo do padre da Catedral Nossa Senhora de Nazaré em Rio Branco, Massimo Lombardi, que em entrevista ao ContilNet nesta terça-feira (24) falou sobre a importância do tempo natalino que, para a igreja católica é, sobretudo, litúrgico – por ser o momento de celebração do nascimento de Jesus.

Polêmico em suas declarações e conhecido pela postura ecumênica que permeia suas ações religiosas e sociais, o sacerdote explicou que “Jesus precisa nascer em alguns lugares e modos de pensar”.

“Neste Natal eu penso que a justiça e a paz precisam prevalecer, já que vivemos em meio ao ódio, à intolerância e ao desrespeito. Jesus precisa nascer nas nossas ideias, nos nossos comportamentos de intolerância – quando desrespeitamos a crença do outro, o direito o político do outro, a orientação sexual do outro e etc.”, declarou.

Em 25 de dezembro celebra-se em Roma, o berço da Igreja Apostólica, o die natalis Solis invicti, o dia do nascimento do Sol invicto, a vitória da luz sobre a noite mais longa do ano. A liturgia de Natal estabelece um paralelismo entre o nascimento de Jesus Cristo e expressões bíblicas como “sol de justiça” (Ml 4, 2) e “luz do mundo” (Jo 1, 4ss.), de acordo com a Bíblia Sagrada.

Lombardi enfatizou que o nascimento de Cristo deve também reascender no campo político e na sociedade em geral o desejo de lutar pela igualdade, defendendo uma nação próspera e justa, que não presencie diariamente o abandono e a retirada de direitos.

“Jesus ainda não nasceu nos presídios, onde as pessoas precisam de acolhimento e novas perspectivas; nos hospitais, onde morrem pacientes pela falta de cuidados e/ou ausência de zelo; na política, quando a garantia de diretos não acontece, a corrupção toma conta e as pessoas deixam de ser afetadas pela igualdade; nas periferias, onde as facções estão dominando espaços que deveriam ser de paz; e em tantas outras dimensões. O nascimento daquele que veio, que é e há de vir novamente, está em todos nós, mas precisa, de fato, acontecer em todos os lugares e pessoas”, finalizou.

