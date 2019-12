Jogador acreano se destaca nas categorias de base do Atlético Goianiense

O acreano Diego Ferreira, 16 anos, é um dos destaques das categorias de base do Atlético Goianiense. O atacante, que passa férias em Rio Branco, sua cidade natal, planeja uma temporada ainda melhor em 2020 com a camisa do Dragão.

Diego chegou ao clube em março deste ano e, após um período de seis meses em fase de teste, foi aprovado pela comissão técnica. “Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Com a ajuda dos meus pais, estou seguindo a minha carreira”, disse Diego.

Apesar da pouca idade, o jogador acreano tem passagens pelas categorias de base do Havaí de Santa Catarina e pela Ponte Preta de São Paulo.

Diego Ferreira, que é filho do defensor público Gerson Boaventura, começou a se destacar no futebol na base do Rio Branco e na Escolinha do ABC. “Meu pai é um incentivador da minha carreira e sempre me apoia”, disse o atacante.

Em fevereiro, Diego se reapresenta ao Atlético Goianiense para iniciar a pré-temporada de 2020.

