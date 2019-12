Jorge Jesus explica substituições no Flamengo na final e diz: “Grande orgulho”

Ainda no gramado do Estádio Khalifa depois da derrota do Flamengo para o Liverpool por 1 a 0, neste sábado, o técnico Jorge Jesus explicou as substituições que fez durante a final do Mundial de Clubes. Após jogar melhor do que o time inglês em boa parte do jogo, o Rubro-Negro caiu de produção depois das saídas de Arrascaeta e Everton Ribeiro – entraram Vitinho e Diego.

– Fomos mexendo porque havia jogadores com alguma fadiga do jogo. Era importante ter mais velocidade. Tiramos dois jogadores importantes com a bola, mas Everton Ribeiro e Arrascaeta não conseguiam mais chegar com a bola.

O treinador português lembrou que o Flamengo teve ótima chance de empatar o jogo, que Lincoln chutou para fora aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação.

– Fizemos tudo, tentamos tudo, tivemos a bola no final com Lincoln.

O treinador elogiou o desempenho da equipe durante a final e ressaltou o poderio do Liverpool, atual campeão europeu e líder com folga do Campeonato Inglês.

– Mais uma vez um grande jogo. Jogou só contra o melhor do mundo. Foram duas grandes equipes, quem fizesse um gol seria o vencedor por como estava o jogo. Sofremos gol nos contragolpes, estávamos prevenidos para isso, mas a qualidade individual foi determinante, assim como acontece para a gente.

Com contrato com o Flamengo até maio de 2020, Jorge Jesus ainda não confirmou sua permanência no clube. Após a decisão do Mundial, o técnico destacou a valentia do seu elenco.

– Tenho um grande orgulho de ser treinador desses jogadores e de ter montado uma equipe com muita qualidade, hoje foi demonstrado. O jogo mostrou duas equipes do mais alto nível do mundo.

