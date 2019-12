Jorge Viana recebe Angelim, Marcus e Binho para comer cozidão e debater política

O ex-governador e senador pelo Acre, Jorge Viana (PT), recebeu na manhã desta sexta-feira (27), em sua residência, na cidade de Rio Branco, os amigos do partido, Raimundo Angelim, Marcus Alexandre e Binho Marques, ambos do mesmo partido.

Segundo Viana, o objetivo do encontro é compartilhar um cozidão, prato típico do Acre. “Neste finalzinho de ano tive o privilégio de dividir com os bons amigos aqui em casa, um cozidão bem acreano”.

Jorge disse que o encontro serve para enfrentar esses tempos difíceis. “Só tem uma receita: reunir pessoas boas, lembrar de tudo de bom que já conseguimos realizar e pensar nas coisas boas que ainda podemos fazer. Sigamos em frente!”, concluiu.

