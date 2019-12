Jovem agride namorada em SP e se gaba nas redes sociais: ‘Merece mais’

A Polícia Civil investiga um rapaz acusado de agredir a namorada em Santos, no litoral de São Paulo, e fazer postagens em seguida pelas redes sociais. Imagens obtidas pelo G1 nesta sexta-feira (20) mostram postagens feitas pelo agressor, em que ele destaca que deveria ter ‘amassado mais’ e que ‘se arrependia de ter batido pouco’ na vítima.

A agressão, conforme relata uma amiga da jovem, a estudante Júlia de Sá, de 18 anos, ocorreu na última sexta-feira (13). “Minha amiga ficou e ainda está muito abalada. No fim de semana, ele passou a postar mensagens em que ressaltava o que fez”, conta.

Após as agressões, o rapaz fez postagens nas redes sociais. “Eu só consegui me envolver no caso quando compartilhei todas as postagens dele e passei a expor o que ele estava fazendo”. Depois disso, conforme relata, o garoto passou a ameaçá-la por mensagens e ligações, dizendo que ela pagaria pelo que fez.

“Ele passou a coagir ainda mais ela e sua família, falando que se isso não parasse, ele agiria de outra forma. Ela ficou machucada, mas apenas com dor muscular, não ficou roxa. Além de agredi-la, ele quebrou o celular dela no meio e o relógio também. Há umas três semanas ele também tomou o celular dela e foi para cima para bater, mas o irmão dele o segurou”, diz a colega.

As postagens e as ameaças do garoto compartilhadas nas redes sociais tiveram centenas de comentários e compartilhamentos. Internautas repudiaram a atitude e prestaram solidariedade as vítimas. Ao publicar a situação, a amiga da jovem agredida chegou a destacar que outras meninas não deixem de reagir e expor esse tipo de situação.

A situação também gerou o posicionamento de algumas entidades. A União da Juventude Socialista (UJS) foi uma das que se pronunciou após o ocorrido, por ter fotos do suspeito como parte da equipe. Porém, a UJS afirmou que o jovem envolvido em questão não é mais membro da Direção e nem participante da organização há mais de dois anos. “Não compactuamos de maneira alguma com tal atitude e repudiamos veementemente essa ação. As devidas providências deverão ser tomadas e estamos a disposição para ajudar no que for necessário”, destacou.

Segundo a estudante, o rapaz estava em um relacionamento com a vítima há cerca de cinco meses. “Estava sempre ofendendo ela. O típico relacionamento abusivo, que grita, humilha e depois pede desculpas e agrada. Apesar das ameaças dele, não tenho medo de denunciar, não podemos nos calar diante de situações como essa”, acrescenta.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado no Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos. A equipe policial investiga os fatos por meio de inquérito policial que segue sob segredo de justiça. Segundo relata Júlia, nesta sexta-feira, elas comparecerão com um advogado na delegacia, juntamente com outras vítimas do mesmo rapaz que apareceram após o compartilhamento das postagens.

