Jovem ameaça se jogar de torre de alta tensão em Porto Velho

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão neste momento negociando para que um jovem não pule de uma torre de alta tensão em Porto Velho (RO).

De acordo com informações que circulam em sites locais, o jovem de aproximadamente 20 anos está no local desde a manhã deste sábado (21). Ele subiu na Torre do Linhão e ameaça se jogar.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros tenta convencê-lo a não cometer tal atitude. O clima é de muita tensão no local.

