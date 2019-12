Jovem luta com pit bull para salvar menino de cinco anos que estava sendo atacado

Uma criança de 5 anos foi atacada por um pit-bull na última quinta-feira (19/12/2019), em Padre Anchieta (RJ). O menino conseguiu se livrar do animal graças à ajuda de um jovem, Patrick do Céu, de 20 anos, que passava pelo local no momento do ataque.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação. A criança estava acompanhada da babá, quando o cachorro avançou.

