Juíza Luana Campos diz que teve armas apontadas em sua direção por agentes penitenciários

O diretor do presídio, Lucas Gomes, declarou que as denúncias são improcedentes

Um inquérito foi instaurado após denúncia relatada em depoimento na delegacia da 4° regional, em Rio Branco, pela juíza Luana Campos. Segundo ela, durante uma inspeção do Poder Judiciário no presídio Francisco de Oliveira Conde ( FOC), houve abuso de poder.

No depoimento, a juíza da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Luana Campos, alega que o diretor do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) Lucas Gomes, cometeu abuso de autoridade, onde agentes penitenciários teriam apontado armas na direção da magistrada.

O caso foi denunciado ao delegado Fabrízio Sobreira, responsável pela regional. O delegado disse ao ContilNet que o inquérito policial já foi concluído e está disponível no Diário da Justiça.

“A juíza denunciou o caso em agosto, após isso, iniciamos as investigações com depoimentos de testemunhas, delegados e as autoridades. Ficou concluído que o diretor usou de abuso de autoridade naquela momento da vistoria. Ela foi prejudicada pois ocorreu uma desobediência “, declarou.

Resposta do diretor do Iapen

O diretor do Instituto Penitenciário do Estado do Acre (Iapen), Lucas Gomes declarou que as denúncias são improcedentes e que se realmente tivesse havido abuso de autoridade, a juíza poderia ter dado voz de prisão. “Esse não é a primeira denúncia. Nas outras foram consideradas improcedentes”, ressaltou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários