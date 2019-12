Liverpool vence mais uma, alcança marca e fecha o ano com folga na liderança

Com o brasão do Mundial no peito, Liverpool bate o Wolverhampton e chega a 10 vitórias seguidas na Premier League

Neste domingo, os Reds receberam o Wolverhampton, fizeram 1 a 0 com Sadio Mané, engataram a 10ª vitória consecutiva na Premier League

O time de Jurgen Klopp foi para campo com o brasão de campeão do mundo e encarou os Wolves, que bateram o Manchester City na sexta-feira. Mas em uma partida decidida com a ajuda do VAR (duas vezes), o Liverpool levou os três pontos e segue com 13 pontos de vantagem para o Leicester na liderança do campeonato.

