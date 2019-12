Mais de mil vozes cantando “Hallelujah” na Catedral de Cruzeiro do Sul

Um coral esplêndido e emocionante com 1500 vozes fez ecoar na Catedral Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, um dos hinos mais conhecidos do universo cristão – o tradicional “Hallelujah”.

Com a participação da Banda da Polícia Militar e de integrantes de outros órgãos do estado, o Conservatório Musical do Vale do Juruá , no Projeto Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho, fez a apresentação com os cantores vestidos de branco.

Crianças e adolescentes de pelo menos 8 escolas da cidade fizeram parte da gravação, que foi postada no Youtube e já conta com quase 10 mil visualizações.

Confira:

