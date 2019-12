Manuel Marcos anuncia destinação de ônibus escolares para Senador Guiomard

O deputado federal Manuel Marcos (Republicanos), cumpriu agenda nesta sexta, 20, no município de Senador Guiomard, com o prefeito do município, André Maia, durante a agenda o parlamentar esteve articulando sobre o desenvolvimento da cidade, além de outros assuntos voltados para interesse coletivo da nossa população.

“É sempre um prazer estar na cidade de Senador Guiomard, principalmente hoje, em que anunciamos a destinação de quatro ônibus escolares para o ano de 2020, estou muito feliz em poder estar contribuindo com a educação do município”, disse Manuel Marcos.

Ao total já foram destinados R$2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos mil reais), somente para o município de Senador Guiomard, para as áreas da saúde e educação. Esteve participando da agenda, o presidente municipal do Republicanos, Jhon Rebes e o secretário do Jovens Republicanos do município de Senador Guiomard, João Vitor.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários