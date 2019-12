Maquiador Agustin Fernandez passa Natal com a família Bolsonaro

Agustin Fernandez passou o Natal em Brasília. O maquiador foi convidado especial do Presidente Jair Bolsonaro e da primeira dama Michele Bolsonaro. O influenciador participou do amigo oculto da família Bolsonaro. “Eu me sinto realmente parte dessa família linda”, disse Agustin à coluna.

