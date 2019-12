Maria Naturezza: marca acreana de cosméticos naturais investe na aromaterapia

Você já ouvir falar no termo “aromaterapia”? Com uma rápida busca na internet, encontra-se a definição básica: uma técnica que utiliza os aromas – geralmente através de óleos essenciais – para estimular diferentes partes do organismo, promovendo, neste processo, efeitos que incluem o alívio de sintomas envolvendo ansiedade, insônia e depressão; e o fortalecimento do sistema imunológico.

Compreendendo a potência dessa técnica, a acreana Jéssica Batista investiu na área, combinando o poder da aromaterapia com a produção de cosméticos naturais. O resultado? A criação da “Maria Naturezza”, marca com DNA acreano e ingredientes 100% naturais.

DESCOBERTA PESSOAL

Antes de investir no empreendimento criado este ano, Jéssica passou por um período que denominou de “descoberta pessoal”, que a fez descobrir novas formas de cuidar do corpo e da mente através de ingredientes naturais.

“Antes de ter a ideia cristalizada, primeiramente passei por um processo de descoberta pessoal, descobrindo no caminho meu amor pela aromaterapia e pela cosmética natural. Este processo também trouxe reflexões sobre meu estilo de vida, como a busca por práticas mais conscientes e coerentes para uma relação harmoniosa com a natureza”, destacou.

Nesse movimento “de dentro para fora” surgiu a marca, composta por produtos cosméticos desenvolvidos para as mais diversas finalidades: “Meu maior propósito, através da explicação sobre meus produtos, é conscientizar as pessoas sobre a importância do consumo consciente”.

NATUREZA EM POTE

Produzidos artesanalmente em pequenos lotes, cada um dos produtos – são séruns faciais, pomadas, hidratantes, desodorantes, sabonetes e máscaras de argila – possui composição 100% natural, com a matéria-prima composta sempre por elementos de origem vegetal, como lavanda, malaleuca, olíbano e óleos vegetais.

“Todos os produtos são pensados para atender essa filosofia que preza pelo natural em nossas vidas. São livres de sulfatos, parabenos e outras substâncias tóxicas.

Tendo em vista que a pele é o nosso maior órgão, fica a reflexão para todos: o que você tem depositado nela? Com o que você está alimentando seu corpo?”, pontuou a aromaterapeuta.

A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

O empreendedorismo feminino também foi uma das questões que levaram Jéssica a se jogar no mundo no investimento próprio, para trabalhar com o que ela afirmou ser o “resgate do potencial feminino”.

“Cada vez mais, as mulheres têm se destacado no empreendedorismo, e isso é importante para expandir e intensificar todas as nossas atribuições. Somos muito diversas, ou seja, temos muitas maneiras de administrar e de nos comunicarmos com o mundo. Colocando em prática nossas ideias, contribuímos cada vez mais para o desenvolvimento de diversas áreas”, ressaltou.

Para encomendas, entre em contato através do Instagram (@maria_naturezza) ou pelo telefone (68) 99201-5064.

