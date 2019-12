Marina presta solidariedade a lésbica e ganha apoio de eleitores de Bolsonaro

Marina Silva (Rede) continua ativa nas redes sociais e, para sua surpresa e surpresa de muitos, viveu para ver uma de suas postagens sendo apoiadas por militantes pró-Bolsonaro. Marina prestou solidariedade a youtuber Karol Eller, que foi agredida juntamente com sua companheira durante um ataque homofóbico ocorrido no último domingo (15) numa praia do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com informações que circulam na web, Karol é pró-Bolsonaro – daí as mensagens de apoio à presidenciável acreana. Karol Eller chegou a desmaiar diante da brutalidade da ação. Ela posteriormente postou nas redes sociais fotos onde mostram seu rosto desfigurado.

“Não podemos tolerar nenhum tipo de crime, violência e preconceito. Não importa o partido, ideologia, crença, ou orientação sexual. O respeito à dignidade da pessoa humana fundamenta o Estado Democrático de Direito. Minha solidariedade à Karol Eller”, escreveu Marina.

Dentre os apoiadores, Jonatas Bertucci afirmou que ‘dessa vez’ parabeniza a acreana. “Dessa vez tenho que ver uma nobre atitude vindo da sua parte! Mesmo não apoiando suas ideias parabenizo seu gesto!”, escreveu. “Pela primeira vez em meses Dona Marina vejo um post seu sensato, dou a mão a palmatória e parabéns pelo respeito ao próximo independente de lado ou partido”, escreveu Sandrinha Nogueira.

A publicação teve diversos outros comentários parecidos.

