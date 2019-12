MDR libera empenhos de mais de R$ 2 milhões para municípios após indicação de Vanda Milani

Cruzeiro do Sul foi contemplado com R$ 1.600.000,00 para serem utilizados no abastecimento de água no Projeto Santa Luzia

O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou empenhos (compromisso de pagamento) de um total de R$ 2.460.000,00(2 milhões quatrocentos e sessenta mil reais) para os municípios de Epitaciolândia, Xapuri e Cruzeiro do Sul. A liberação dos empenhos é de recursos extra orçamentários indicados pela deputada Vanda Milani (Solidariedade).

Cruzeiro do Sul foi contemplado com R$ 1.600.000,00 para serem utilizados no abastecimento de água no Projeto Santa Luzia(comunidade Fazendinha, Zé Vila, Dona Glória e Morro da Pedra).Serão beneficiadas, de acordo com a deputada, cerca de 500 famílias de produtores agrícolas com a implantação de sistemas de irrigação, além do beneficiamento indireto de todo o setor agrícola municipal que será fortalecido com melhorias na produtividade e aumento na produção.

Já Xapuri vai ser beneficiada, segundo Vanda Milani, com recursos da ordem de R$ 460.000,00 também para serem usados em abastecimento de água. Serão beneficiados diretamente cerca de 300 produtores da agricultura familiar dos projetos de assentamento Polo Agroflorestal 2,Estrada da Borracha e, indiretamente, toda a população através do aumento da oferta de alimentos em vista da melhoria das técnicas de irrigação no município.

Casa do Agricultor

Por sua vez, Epitaciolândia vai poder contar com R$ 400.000,00 para serem investidos na construção da Casa do Agricultor. O espaço servirá de apoio aos agricultores familiares que provêm do campo em busca de comercializar seus produtos na cidade, bem como à procura de assistência técnica, compra de insumos e alimentos. A Casa vai servir de acolhimento e referência aos agricultores, beneficiando a população que contará com maior comercialização de produtos locais. “A Casa do Agricultor vem ao encontro do Programa de Desenvolvimento Regional para fortalecimento da capacidade produtiva agrícola local”, concluiu a parlamentar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários