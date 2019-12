‘Mengospectiva’: A história do Flamengo até a reedição da final contra o Liverpool

Um especial de 10 matérias contando as histórias dos 10 grandes títulos do clube — os sete brasileiros, as duas Libertadores e o Mundial de 81

“O jogo mais importante dos últimos 35 anos”. A frase definia a semifinal da Libertadores contra o Grêmio, até o Flamengo golear o Imortal e se classificar para a final contra o River Plate. A máxima ganhou mais três anos e o jogo mais importante dos últimos 38 já foi a final em Lima, o confronto com o Al-Hilal e, agora, novamente o Liverpool, na reedição da final do Mundial.

Antes de terminar de roer as unhas, torcedor, veja o presente que o EXTRA preparou no ano de redenção das últimas gerações de rubro-negros. Um especial de 10 matérias contando as histórias dos 10 grandes títulos do clube — os sete brasileiros, as duas Libertadores e o Mundial de 81 — por meio de fotogalerias e aspas dos heróis das conquistas. Confira abaixo os capítulos:

1- ‘Foi em 80 com o gol do Nunes’: na raça e no relato dos ídolos, veja como o Flamengo conquistou seu primeiro título nacional

2- ’82 o passe foi do Zico’: Flamengo levou bi brasileiro após batalha de provocações contra o Grêmio

3- ‘83 o Mengo goleou’: A despedida de Zico com o público histórico no Maracanã

4- ‘87 foi pura magia quando ganhamos a Copa União’: disputas políticas à parte, Flamengo fez a sua no campo

5- ’92 a falta foi do Júnior’: Veterano garante o penta do Flamengo, mas festa é manchada por uma tragédia

6- ‘Bonita foi a festa do Hexa com o Imperador’: do 11º lugar ao topo, a arrancada que quebrou um jejum de 17 anos do Flamengo

7- ‘O Brasileiro já ganhamos sete’: Os recordes, os gols decisivos e os jejuns quebrados no hepta do Flamengo

8- ‘Bota raça, deem o sangue, joguem sempre com amor’: Flamengo dá na bola e no soco a resposta ao violento Cobreloa

9- ‘Jogamos juntos, pela Copa, até o fim, e vencemos juntos’: o mosaico entre time e arquibancada na reconquista da América

10- ‘Lembrar você, sou campeão mundial’: em 1981, Zico foi a Tóquio buscar a maior glória do Flamengo

