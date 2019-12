Ministérios liberam mais de R$ 1 milhão para municípios do Acre após indicação de Vanda Milani

O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou empenho(compromisso de pagamento)da ordem de R$ 700 mil por indicação da deputada Vanda Milani(Solidariedade).Do total, Senador Guiomard será contemplado com R$ 600 mil que serão aplicados na construção de sistema de abastecimento de água em comunidades rurais do município. O objetivo, segundo a deputada, é melhorar a qualidade de vida das populações beneficiadas ,sobretudo através de redução de índices de doenças de veiculação hídrica e consequente aumento da segurança alimentar.

Já o município de Cruzeiro do Sul será beneficiado com R$100.000,00 para aquisição de máquinas e implementação do mercado de farinha do município. A intenção, de acordo com a parlamentar, é incrementar a estrutura da produção agrícola, otimizando o trabalho dos agricultores.Com isto ,haverá maior geração de renda, melhorando a qualidade de vida , promovendo o desenvolvimento regional e gerando aumento da produtividade e oferta de produção.

Educação

Por sua vez, o Ministério da Educação liberou empenho extra orçamentário no valor de R$ 508.678,00 por indicação de Vanda Milani para serem usados na aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha em escolas de ensino da rede estadual. Para a deputada é um investimento que vai garantir segurança alimentar dos alunos “e contribuir decisivamente em maior reforço nutricional seguro dos estudantes da rede estadual”.

