Morte de ex-senador, jovens enterrados em cova, secretário exonerado e outras; mais lidas

SEGUNDA FEIRA

Vídeo mostra loja sendo arrombada por assaltantes em Rio Branco e Comando Vermelho cobrando dízimo de igrejas

Na madrugada desta segunda-feira (23), a loja Executiva Modas, localizada no bairro Estação Experimental, em Rio Branco, foi alvo de uma ação dos criminosos que arrombaram o estabelecimento e levaram roupas e uma televisão de 21 polegadas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A notícia do ContilNet citando fonte que preferiu não se identificar informando que membros de facções estariam cobrando valores de 10 % sobre o dízimo arrecadado por igrejas evangélicas a partir do 13º dos fiéis, irritou uma dessas organizações, o Comando Vermelho, que se identifica com a sigla CVRL. Num dos atos mais ousados de que se tem notícia em se tratando de uma organização criminosa, o CV veio a público negar que a cobrança faça parte de seus planos de arrecadação e ameaçou que, caso isso esteja sendo feito por algum membro da organização, “o mesmo será cobrado a (sic) altura pela cúpula maior do Estado”. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Mãe ‘persegue’ carro dos Correios para resgatar presente do filho e Jorge Viana volta a receber pensão de ex-governador

A estudante de Biomedicina Estética, Andrezza Holanda, quase viu o Natal do seu filho se transformar em frustração, sem o presente que chegaria pelos Correios. Somente nesta terça-feira (24), o presente seria entregue e por pouco não foi, ela disse que foi dormir tarde na noite anterior e quando a encomenda chegou, ele não conseguiu receber o carteiro a tempo, ele deixou um comprovante de tentativa de entrega e partiu. Quando ela percebeu do que se tratava, iniciou a saga. Em um post no Facebook, a mãe relata tudo o que fez para garantir esta entrega. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O ex-senador Jorge Viana (PT) conseguiu por meio de seus advogados, uma decisão favorável para que volte a entrar na folha de pagamento do Acreprevidência e receber a pensão de ex-governador no valor de R$ 35 mil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Ex-senador acreano morre em Brasília e mulher mata marido durante ceia de Natal no Acre

Faleceu, no início desta noite de quarta-feira (25), em Brasília (DF), aos 80 anos de idade, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, ex-deputado federal e ex-senador constituinte Aluísio Bezerra de Oliveira. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gisildo dos Santos Monteiro foi morto a golpes de faca durante uma bebedeira, na madrugada desta quarta-feira (25), na Rua Canário, no Residencial Andirá, próximo ao Ifac, no Bairro Xavier Maia, em Rio Branco. Segundo informações da polícia, uma mulher identificada como Dejane Araújo Moreira, 41 anos, começou a discutir com Gisildo e, em seguida, os dois entraram em luta corporal. Após a briga, a mulher deixou o local, mas voltou com uma faca, se aproximou da vítima e desferiu várias facadas na cabeça, costa e peito do homem. Gisildo ainda conseguiu correr e pedir ajuda os vizinhos. Após a ação, a acusada fugiu. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Jovens são encontrados em cova no interior do Acre e Gladson diz que finaliza ano com “chave de ouro”

Os dois jovens que desapareceram na última semana em Sena Madureira foram encontrados mortos, enterrados em uma cova, em uma área de mata na região do Segundo Distrito. Amanda Paiva (14) e Tauan Araújo de Oliveira saíram de casa na sexta-feira (20) e não voltaram mais. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

“Fecho o ano com chave de ouro”. Esta foi a fala do governador Gladson Cameli (Progressista) em uma breve avaliação que fez dos doze primeiros meses de gestão frente ao governo do estado, em entrevista ao ContilNet, nesta quarta-feira (26). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Secretário exonerado e pombos encontrados no refeitório do Pronto Socorro de Rio Branco

Thiago Caetano é mais um secretário que deixa o governo em menos de um ano de gestão. O governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou a exoneração do gestor na manhã desta sexta-feira (26), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Um vídeo gravado na terça-feira (24), enviado por uma internauta à reportagem do ContilNet, mostra a invasão de pombos no refeitório do Pronto Socorro de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

