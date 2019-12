Mulher é morta a facadas na presença do filho de 5 anos, na zona rural de Rio Branco

Augusta Azevedo da Silva, de 25 anos, foi morta a facadas dentro da própria residência, na madrugada deste domingo (29), no km 25 do Ramal do Raimundão, localizado no km 14 da Estrada Transacreana, na Rodovia AC-90, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de uma pessoa da família da vítima, era por volta de 00h15 quando os parentes ouviram barulho de vários disparos na casa da mulher, e ao tentarem se aproximar da residência, viram 3 homens encapuzados fugindo por uma área de mata, não sendo possível fazer o reconhecimento devido a escuridão e também por conta dos assassinos estarem com o rosto coberto.

O filho da Augusta, que tem apenas 5 anos de idade, estava com a mãe na hora do ocorrido e, possivelmente, pode ter visto toda a execução do crime. Quando os familiares viram a mulher, constaram que ela foi morta com várias facadas, e que não haviam marcas de tiros pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas os socorristas só puderam constatar que a vítima já estava sem vida. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos devidos exames.

Policiais militares também estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os autores do crime e fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

Ainda não se sabe qual a motivação do crime, mas a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações do caso.

