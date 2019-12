Mulher é presa com mais meio quilo de drogas na entrada de penitenciária da capital

Processo administrativo será aberto para investigar qual seria o real destino do material

Policiais penais deram voz de prisão, neste sábado, 21, à visitante Camila da Silva Severiano que tentava entrar no Complexo Penitenciário de Rio Branco, com 514 gramas de uma substância aparentando ser maconha. A mulher foi flagrada quando o material passava pelo equipamento de raio x, na entrada do presídio.

De acordo com a equipe de plantão, Camila da Silva tentava levar o material dentro de uma vasilha usada para levar alimentos ao preso visitado. Ao identificarem o material suspeito no equipamento de raio x, os policiais penais realizaram a revista minuciosa, onde foi detectado o entorpecente.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), para o registro de ocorrência e os procedimentos de costume. De acordo com o diretor do presídio, Fagner Souza, um processo administrativo será aberto para investigar qual seria o real destino do material apreendido.

