No AC, idosos passam mal e crianças choram em frente a lotéricas para sacar 13º do Bolsa Família

As filas que tomam conta das casas lotéricas da área central de Cruzeiro do Sul estão causando transtornos para quem precisa sacar dinheiro. Idosos já passaram mal na fila e foram atendidos pelo Samu. Esse é o segundo dia consecutivo de tumulto nas lotéricas devido ao pagamento do seguro-defeso, do 13º do Bolsa Família, e do complemento do FGTS.

O beneficiário Valderi veio da Comunidade Lagoinha, Ramal do Cará, para sacar o Bolsa Família e o 13º do benefício. Ele chegou em frente a lotérica de Cruzeiro do Sul por volta das 6h e, até agora, não conseguiu ser atendido.

Se não bastasse a demora, Valderi está com três crianças, que choram porque ainda não comeram nada hoje. “Já fomos em duas casas lotéricas e não deixam sacar todo de uma vez, só metade. Aí tem que sacar um pouco em uma caixa e depois tem que ir em outra”, disse.

A situação é caótica em todas as lotéricas.

