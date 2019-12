“No Acre, toda a cadeia do saneamento será repassada à iniciativa privada”, diz site

Segundo divulgado pelo valor econômico, somente as áreas rurais continuaram sob comando do Estado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) modelou a concessão dos serviços de saneamento à iniciativa privada em Alagoas, Amapá e Acre. De acordo com informações do site Valor Econômico, nos três casos, são previstos contratos de 35 anos entre governos estaduais e concessionárias.

Ainda de acordo com nota do Valor, existem metas de investimento para universalização dos serviços que somam R$ 8,05 bilhões.

“No Amapá e no Acre, toda a cadeia do saneamento será repassada à iniciativa privada, exceto nas áreas rurais, onde a infraestrutura permanecerá sob o comando do Estado e será financiada por um fundo ao qual será destinado uma fração do faturamento das concessionárias nas cidades”, diz trecho publicado.

