Nos 81 anos de Feijó, Gladson entrega obras, novas viaturas e anuncia reforma de hospital

Gladson fez questão de entregar as obras e prestigiar o aniversário da ‘terra do açaí’

Na data em que se comemora os 81 anos de fundação de Feijó, a quinta maior cidade acreana foi contemplada neste sábado, 21, com a entrega da estrada de acesso ao aeroporto completamente revitalizada e a reforma da pista de pouso, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick. As benfeitorias eram uma reivindicação antiga dos moradores e foram tratadas com extremo zelo e prioridade pelo governador Gladson Cameli, que fez questão de entregar as obras e prestigiar o aniversário da famosa ‘terra do açaí’.

Completamente abandonada pela antiga gestão, o tráfego da estrada de acesso ao aeroporto era lastimável, sobretudo, no período chuvoso. Como parte da antiga pavimentação desapareceu devido ao descaso, a via contabilizava vários atoleiros que prejudicavam a passagem de ambulâncias e colocava em risco a vida de pacientes que precisavam deixar o município em aeronaves.

A situação da pista de pouso de Feijó também era crítica. Com bastante esforço e determinação da gestão estadual, o local passou por uma ampla intervenção com a realização de serviço tapa buracos e sinalização. Todo o processo foi realizado de acordo com as normas técnicas e contou com a fiscalização da secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra) junto a empresa executora da obra.

“A entrega dessas obras era um compromisso pessoal com a população de Feijó que reclamava com razão do abandono em que foram deixadas a estrada de acesso ao aeroporto e também da pista de pouso pelo governo passado. A qualquer momento poderia ocorrer um acidente com uma aeronave e colocar a vida de pessoas em risco e eu como governador não posso aceitar uma situação dessa. Graças a Deus estamos entregando essas obras e colocando um ponto final nesse problema. Feijó mora no meu coração e a pista daqui será a primeira que faremos a sinalização noturna e em breve a população verá aviões pousando com segurança durante a noite”, afirmou o governador.

Ao lado do prefeito Kiefer Cavalcante, Gladson fez ainda a entrega de 36 ruas. Ao todo, foram feitos mais de 4,5 quilômetros de pavimentação em tijolo, outros 4,6 quilômetros em rede de distribuição de água tratada e drenagem pluvial. Investimentos superiores a R$ 4,4 milhões em obras que tratarão mais qualidade de vida aos moradores de Feijó.

Gladson assina ordem de serviço de reforma do Hospital Geral de Feijó

Dando continuidade a agenda positiva no município, Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para uma ampla reforma no Hospital Regional de Feijó. Tendo a saúde pública como maior desafio da gestão, o governador não tem medido esforços para ofertar atendimento de qualidade para a população acreana.

“Esse aqui é mais um compromisso que estamos perante a sociedade que acreditou em um futuro melhor e saibam que a saúde recebe uma atenção especial. Não está sendo fácil, mas com muito trabalho estamos conseguindo colocar a saúde para funcionar. Vamos reformar o hospital aqui de Feijó e também fazer todo o esforço para equipá-lo com modernos equipamentos”, enfatizou.

O governador deixou claro que sua intenção é implantar um modelo de regionalização das unidades hospitalares e Feijó ficaria responsável por toda a extensa área do vale do rio Envira, atendendo pacientes até do vizinho estado do Amazonas. Desta forma, o governo evita o envio o envio de pacientes para Rio Branco e contribui para desafogar a rede estadual.

“Queremos que os pacientes que moram aqui não precisem mais viajar até Rio Branco para fazer cirurgias. Dessa forma, vamos economizar e poder investir mais na regionalização dos hospitais e ofertar uma saúde de mais qualidade para o nosso povo que tanto precisa”, argumentou.

Novas viaturas policias são entregues para as forças policiais

A Segurança Pública não ficou de fora dos investimentos do governo acreano na região. Os municípios de Feijó e Tarauacá receberam cinco novas viaturas policiais. Para a polícia Militar foram entregues dois veículos, já a polícia Civil foi contemplada com três caminhonetes que fortalecerão o enfrentamento a criminalidade.

Gladson Cameli lembrou do esforço feito para a aquisição de mais de 120 novos automóveis para as forças policiais. O chefe do Executivo destacou a queda da violência em todo o Estado ao longo do ano e garantiu mais investimentos para que os índices continuem diminuindo.

“Eu e o major Rocha assumimos um Estado violento e prometemos para as famílias acreanas que iríamos devolver a paz que foi roubada. Aqui está mais uma prova daquilo que queremos para a nossa população. Estamos entregando novas e modernas viaturas para Feijó e Tarauacá e saibam que isso ainda não é praticamente nada diante daquilo que vamos investir em Segurança Pública”, salientou.

