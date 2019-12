O ranking dos filmes mais vistos em 2019; confira

Nada a Perder foi computado com público de 6.078.971 espectadores, sendo o único filme nacional a figura no top 10 de mais vistos no Brasil

Saiu a lista dos filmes mais visto no Brasil em 2019. Sem surpresa alguma, Vingadores – Ultimato ocupa o pódio: foi assistido por 19.731.370 pessoas. O segundo lugar foi ocupado pela nova versão de O Rei Leão, com 16.288.983. O terceiro lugar ficou com o aclamado Coringa, visto por 9.845.627 pessoas. Segunda parte da cinebiografia de Edir Macedo, Nada a Perder foi computado com público de 6.078.971 espectadores, sendo o único filme nacional a figura no top 10 de mais vistos no Brasil. A seguir, a lista completa de acordo com o Filme B:

As 10 maiores bilheterias do Brasil em 2019:

1 – Vingadores – Ultimato: 19.731.370

2 – O Rei Leão: 16.288.983

3 – Coringa: 9.845.627

4 – Capitã Marvel: 9.041.171

5 – Toy Story 4: 7.988.184

6 – Homem-Aranha – Longe de Casa: 6.563.773

7 – Nada a Perder – Parte 2: 6.078.971

8 – Malévola – Dona do Mal: 5.640.440

9 – Aladdin: 4.818.568

10 – Wi-Fi Ralph: Quebrando a Internet: 4.417.864

As 10 maiores bilheterias de filmes brasileiros:



1 – Nada a Perder – Parte 2: 6.078.971

2 – Minha Vida em Marte: 4.414.561

3 – Turma da Mônica – Laços: 2.118.111

4 – De Pernas para o Ar 3: 1.829.229

5 – Os Parças 2: 1.189.822

6 – Vai que Cola 2 – O Começo: 853.278

7 – Kardec: 752.272

8 – Bacurau: 657.617

9 – Sai de Baixo – O Filme: 468.719

10 – Cinderela pop: 465.913

