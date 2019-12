PC e PM prendem suspeito de matar peão durante bebedeira na Gameleira

As polícias Civil e Militar conseguiram prender, na tarde desta quarta-feira (25), Gilmar Souza da Silva, 46 anos, suspeito de matar o peão de fazenda Elizaú Moreira de Farias, de 53 anos, com uma facada no peito, durante uma bebedeira na Gameleira, na Rua Cunha Matos, no Bairro Seis de Agosto, em Rio Branco

O crime aconteceu por volta das 14h, e logo após o ocorrido foi iniciada a procura pelo suspeito. Em poucas horas, a equipe da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em diligência na região, recebeu a informação de que o Gilmar estava em uma casa localizada na Rua Palmeiral, no Bairro Cidade Nova.

Os agentes solicitaram apoio do Segundo Batalhão de Polícia Militar, junto com os grupamentos do Rotam e Giro, que baseados nas informações de testemunhas, realizaram a prisão de Gilmar Souza. O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a realização dos procedimentos cabíveis.

