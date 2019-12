Peão é morto com facada no peito durante bebedeira na Gameleira

O peão de fazenda Elizaú Moreira de Farias, de 53 anos, foi morto com uma facada no peito enquanto participava de uma bebedeira entre “amigos”, na tarde desta quarta-feira (25), na Gameleira (ponto turístico da capital), no Bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha, o peão teria discutido com um amigo dele conhecido como “Ceguinho” , e pegou um terçado e bateu nas costas do homem, mas “Ceguinho” estava armado com uma faca de mesa e desferiu um golpe no peito esquerdo de Elizaú. O autor do crime fugiu após a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e esteve no local, mas constatou que a facada foi profunda e atingiu o coração de Elizaú, que não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar do 2° Batalhão também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminalística. Os militares ainda colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região, mas ele não foi preso até o momento. O corpo de Elizaú foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações sobre o caso.

