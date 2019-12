Perseguição policial termina com assaltante preso na Capital; veja o vídeo

Na manhã desta quinta-feira (26) dois jovens, que não tiveram os nomes revelados, bateram uma motocicleta de cor preta em um veículo após uma intensa perseguição policial, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo as primeiras informações coletadas junto à Polícia Militar, os meliantes acusados haviam roubado uma motocicleta no Bairro 15, no Segundo Distrito, porém, foram avistados no bairro São Francisco pela guarnição da PM, momento em que deu início uma peregrinação, onde terminou nas imediações do Posto Shell, no Tancredo Neves, momento em que os dois colidiram no carro.

O jovem ficou ferido devido a batida e foi levado à Delegacia de Polícia da capital. Já o outro conseguiu fugir do local mesmo com ferimentos pelo corpo.

