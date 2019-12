Pessoa próxima a Bolsonaro tentou sequestrar jornalista da Globo, diz Bebianno

Gustavo Bebianno, ex-secretário-geral da Presidência da República, afirmou em entrevista à rádio Jovem Pan, nesta sexta-feira (20), que uma pessoa ligada ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tentou sequestrar um jornalista da Globo, na saída de um restaurante em São Paulo.

De acordo com Bebianno, o jornalista que sofreu o ataque foi Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. O ex-braço direito de Bolsonaro não revelou o nome da pessoa, mas garantiu que ele já fez ameaças a jornalistas de outros veículos.

Sem dar detalhes das informações divulgadas, ele atacou o ex-chefe. “O presidente parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Inclusive, há uma pessoa muito próxima a ele que recentemente tentou sequestrar um jornalista do sistema Globo. Tentou enfiar o Lauro Jardim dentro de um automóvel, uma coisa meio forçada. O Lauro ficou muito nervoso, muito preocupado”, revelou.

Demitido do governo logo nos primeiros meses de 2019, o ex-secretário disse que o assunto chegou à direção da Globo e no departamento jurídico do jornal O Globo. “Essa pessoa foi notificada inclusive pelo sistema Globo para que não se aproximasse mais do Lauro Jardim”, contou.

A pessoa citada já ameaçou outros nomes conhecidos do meio jornalístico. “Essa mesma pessoa já ameaçou uma jornalista da revista Época e já fez ameaças veladas a outra jornalista do jornal O Globo. São essas as pessoas que estão ao redor do presidente”, garantiu.

Gustavo Bebianno foi questionado sobre uma fala do presidente sobre o ataque que sofreu durante as eleições de 2018, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. À revista Veja, Bolsonaro disse que “esse atentado teve a mão de 70% da esquerda, 20% de quem estava do meu lado e 10% de outros interesses”.

O site O Antagonista apurou a informação e declarou que “aparentemente, Jair Bolsonaro refere-se a Gustavo Bebianno”. Na entrevista, Bebianno se mostrou preocupado com o futuro do país.

“Me preocupa muito o Brasil estar entregue nas mãos de uma pessoa tão desequilibrada, porque se ele é capaz desse tipo de atitude em relação a assuntos menores, se é capaz desse tipo de loucura, de devaneio, ele poderá colocar o Brasil em situações muito complicadas. Acho que o Brasil não pode estar sob o comando de uma pessoa tão desequilibrada”, avaliou.

Após as afirmações de Bolsonaro, Gustavo prometeu processá-lo. “Já estou conversando com vários juristas, amigos, que compartilham da mesma opinião. Vou processá-lo na esfera cível, criminal, e vamos promover um processo de interdição. Ele precisa ser interditado, não tem condições de governar o Brasil”, surpreendeu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários