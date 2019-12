Pick-up conduzida por motorista não habilitado capota na Estrada do Pacífico

Segundo foi informado, além do condutor, mais duas pessoas estavam no veículo

Uma pick-up modelo Toyota/Bandeirantes, placas KIG 9461, identificada como da empresa SME Engenharia, que ia sentido Brasiléia/Assis Brasil, capotou na BR 317 (Estrada do Pacífico), no km 09 e quase em frente do abatedouro de aves e suínos, logo após sair de uma curva.

Segundo foi informado, além do condutor, mais duas pessoas estavam no veículo e apesar do capotamento na estrada naõ se feriram. O motorista, identificado como Niedson Arlindo do Nascimento (19), foi constatado que não é habilitado. Os passageiros eram Chales Oliveira da Silva, Tarciso Júnior da Silva Bezerra e Izame Nunes de Araújo.

Todos aguardaram a chegada de socorristas no local, para em seguida serem levados para o hospital Wildy Viana em Brasiléia. Apesar do capotamento do veículo, todos saíram com ferimentos considerado leves e não corriam riscos maiores.

Homens da Polícia Militar do 5º Batalhão estiveram no local para realizar os procedimentos coletando informações, para a realização do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Demais medidas estariam a cargo da Polícia rodoviária Federal (PRF).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários