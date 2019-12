Polícia Civil entrega cestas básicas para moradores em Epitaciolândia

Envolvidos pelo sentimento de solidariedade, policiais civis (delegados, agentes e escrivães) da cidade de Epitaciolândia, distante cerca de 230 km da capital Rio Branco, doaram na tarde de segunda-feira, 23, 26 cestas básicas à famílias carentes da comunidade carente conhecida como Favelinha, local de maior incidência de criminalidade no município.

De acordo com o delegado Luiz Tonini, a ação contou com uma união de esforços dos servidores da delegacia que contribuíram com duas cestas básicas, cada e escolheram o local da entrega.“A intenção foi de que as famílias beneficiadas tenha pelo menos um pouco de conforto com alimento neste Natal. Foi feita uma união de forças, cada servidor doou duas cestas básicas e fizemos a entrega no bairro da Favelinha. É um dos bairros mais perigosos e justamente por isso foi escolhido pela equipe, pois concentra um grande numero de famílias carentes e de crianças em situação de vulnerabilidade.

Foi um local em que durante o ano fizemos varias ações de cunho policial, mas desta vez realizamos uma abordagem diferente mostrando que a Polícia Civil não é só repreensão, mas também está próxima do cidadão de bem e que pode sim fazer essa parte social”, comentou Luiz Tonini. Durante a ação social ainda foram distribuídos brinquedos e chocolates para as crianças do bairro. O Delegado Geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira enalteceu o gesto da equipe de Epitaciolândia e destacou que a Polícia Civil é muito mais do que só operações e prisões.

“Quero aqui deixar meu parabéns aos nossos policiais de todo o Estado que mais uma vez não mediram esforços para tornar essa instituição cada vez mais forte. Parabéns em especial aos nosso amigos policiais de Epitaciolândia por essa belíssima ação social, que com todo certeza levou um pouco mais de alegria e esperança a essas famílias. A Polícia Civil não é só prisões, operação intimações, A Polícia Civil também é solidariedade e respeito a todos os cidadãos”, enfatizou o Delegado Geral.

Para 2020, de acordo com Henrique Maciel, a Polícia Civil estará realizando uma série de ações sociais que serão realizadas em todo o Estado. “Temos um planejamento para 2020 onde a Polícia Civil estará trabalhando ainda mais o seu lado social. Essas ações serão realizados em todo o Estado”, garantiu.

