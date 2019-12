Polícia descobre túnel de 60 metros que levava a cofre do Banco do Brasil

Um túnel com cerca de 60 metros que levava até o cofre do Banco do Brasil foi descoberto no final da noite deste sábado (21), na região do bairro Monte Castelo, em Campo Grande. De acordo com a polícia, durante a ação, com a chegada dos policiais ao local, dois criminosos foram mortos e mais sete foram presos.

O vídeo abaixo mostra parte do túnel que os criminosos tentaram ter acesso ao cofre da Central do Banco no Brasil. Pela imagem é possível ver uma escada que dá acesso ao galpão onde a quadrilha se planejava para chegar até cofre. No corredor subterrâneo, havia alguns ventiladores e já na parte interna do galpão, centenas de sacos estocam terra retirada das escavações.

Túnel de 60 metros que levava a cofre do Banco do Brasil é descoberto, em Campo Grande. Conforme a ocorrência, a quadrilha agia em um galpão próximo da central do banco. Segundo a polícia, o túnel já estava próximo de chegar ao cofre. A Polícia Civil investigava o grupo há cerca de seis meses.

A assessoria do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul informou ao G1 que irá se inteirar do caso para se posicionar. Segundos os delegados Fábio Peró e João Paulo Sartori do Grupo de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros (Garras), a quadrilha é especializada em assaltos a bancos em todo o país. Está prevista para esta segunda-feira (23) uma coletiva em que a polícia deverá apresentar os criminosos e mais detalhes sobre o túnel.

“Nós estamos estudando a forma de fazer isso, uma vez que por conta das chuvas que caem na cidade há risco de desabamento, explicou Peró.

