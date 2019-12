Ponte sobre o Rio Madeira será entregue em outubro de 2020, garante José Adriano

Releito ainda neste ano para o quadriênio 2019-2023 da Presidência Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), José Adriano Ribeiro foi o entrevistado desta semana pelo ContilNet, quando apresentou uma breve retrospectiva dos 12 meses de gestão e as expectativas para os próximos 3 anos.

Com a árdua missão de unir todas as categorias empresariais para o desenvolvimento e a independência do setor produtivo no estado, José Adriano explicou que 2019 foi um ano considerado satisfatório e difícil, ao mesmo tempo, para a iniciativa privada, por conta do período de transição e acomodação política.

“Ano de acomodação política, já que houve mudança de governo e surgimento de propostas. Além disso, um ano de adequação das nossas expectativas e aproximação da realidade – o que considero ter sido satisfatório. Refletimos muito sobre as inúmeras mudanças que precisávamos fazer no âmbito da economia, da estrutura dos negócios e das capacitações. Agora, mesmo tendo passado por um ano difícil, estamos pautados nas expectativas mais próximas do que é real”, pontuou.

Na ocasião, Ribeiro elogiou o governo Bolsonaro e sua equipe pelas conquistas que “impulsionaram a esperança em dias melhores” e beneficiam a classe que investe no estado, bem como em todo o Brasil.

“Me alegra muito ver que mesmo com todas as dificuldades, temos uma equipe econômica no Brasil, do governo Bolsonaro, que é consciente e firme nos propósitos. Isso aparece na queda da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira – em aproximadamente 4,5% -, no controle da inflação e na Reforma da Previdência, que trazem esperança e otimismo para os empresários”, comentou.

Ao honrar o modelo econômico do executivo federal, o presidente da Fieac também enfatizou as chances de “colher bons frutos em 2020”.

“É sistemático, mas queremos em 2020 uma economia segura, uma oferta vasta de emprego para faturamento de renda, diminuição considerável da violência e outros avanços”, declarou.

Fieac e o executivo estadual

Ao ser questionado sobre sua relação com o governador Gladson Cameli, José Adriano declarou que é “respeitosa” e “muito boa”, mas sente falta de uma proposta planejada e fixa para os próximos 20 anos, pelo menos.

“É respeitosa e muito boa a nossa relação. No início eu o critiquei por conta da instabilidade que vi no governo, na troca constante de secretários, mas hoje vejo que ele tem dado subsídios para que a equipe trabalhe. Atualmente, sinto falta de uma proposta planejada e fixa para os próximos 20 anos, já que empresário não trabalha com número político de 4 anos, mas um número de 20, 30, 40 anos”, declarou.

Na listagem de benefícios obtidos a partir da troca saudável com o governo, Ribeiro destacou a repactuação da Lei de Incentivo à Industria, o acréscimo de mais dois setores como prioridade nas compras governamentais e diálogos para novos investimentos em infraestrutura.

“Ainda que o Acre tenha uma economia muito frágil, nós temos muitas perspectivas de mudanças”, salientou.

Fieac e o governo federal

Em uma reunião com Bolsonaro, que aconteceu na última semana em Brasília, a partir de uma agenda da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), várias demandas foram entregues ao presidente pelo representante da Fieac, como a aprovação do aditivo de R$ 23 milhões no orçamento de 2020 para a finalização da ponte sobre o Rio Madeira, a necessidade de uma pavimentação permanente e não paliativa nas rodovias que atravessam o estado, além da implementação de uma estrutura alfandegária que permita um tráfego mais seguro de produtos nas fronteiras.

“Várias federações entregaram ao presidente Bolsonaro os pedidos e demandas de cada região. O nosso estado precisa ser visto e receber investimentos do Governo Federal, como todos os outros. Eu acredito que esse encontro trará excelentes resultados.

Sobre a ponte, José Adriano garantiu que, com o apoio do Senador Marcio Bittar (MDB), um aditivo inicial de R$ 16 milhões já foi aprovado e que se o prazo for obedecido pela empresa que está executando a obra, em outubro de 2020 a estrutura será entregue, finalizada.

Agradecimentos

Ao final da entrevista, José Adriano agradeceu à imprensa pelo trabalho prestado todos os anos, noticiando os fatos importantes e mostrando a realidade do estado, bem como destacou sua vontade de ver um Acre desenvolvido e referência em desenvolvimento.

“Eu quero agradecer a imprensa pelo serviço prestado, ao noticiar o que precisamos mudar ou incentivar, à população por acreditar em nosso mandato e aos empresários que não desistiram de lutar e empreender. Tenho fé que veremos, em um futuro próximo, o desenvolvimento nesse estado, o surgimento de novas indústrias e o sucesso econômico como referência em todo o Brasil”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários