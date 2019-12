Por indicação de Vanda Milani, Ministério da Agricultura libera empenho extra para 4 municípios

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)liberou empenho (compromisso de pagamento) extra orçamentário da ordem de R$ 3.011..190,00 para os municípios de Senador Guiomard, Capixaba ,Plácido de Castro, Cruzeiro do Sul e região do médio e alto Acre. A Indicação para liberação do empenho se deu por conta da deputada Vanda Milani(Solidariedade).

Senador Guiomard foi contemplado com R$ 1.200.000,00 a serem aplicados na aquisição de uma patrulha mecanizada (trator de esteira e caminhão prancha) que servirá para recuperação e conservação de ramais do município. A patrulha mecanizada, garantiu Vanda Milani, vai contribuir para melhorar as condições de escoamento da produção e possibilitar o incremento de renda da população rural, além de aumentar a oferta de produtos agrícolas à população em geral.

Já Capixaba, informou a deputada, foi beneficiada com R$ 580.687,00 para compra de máquinas, equipamentos agrícolas e caminhão para melhorar a infraestrutura de produção agropecuária e mecanização agrícola, com preparo do solo, além de realizar o transporte da produção. Serão beneficiados 4 mil produtores rurais. Por seu lado, Plácido de Castro vai contar com R$ 466.049,00 para aquisição de equipamentos e caminhão frigorífico para agricultores e pescadores do município. Os recursos vão garantir melhoria da infraestrutura da produção agropecuária e atender 220 pescadores artesanais e pequenos piscicultores com transporte e conservação do pescado.

Cruzeiro do Sul foi atendido com R$ 264.454.000,00 para aquisição de caminhão baú frigorífico para produção do pescado da colônia de pesca do município. Os recursos vão assegurar melhoria da infraestrutura pesqueira, garantindo transporte adequado para o pescado e , com isto, melhorar a qualidade do produto. Tudo isto, segundo a parlamentar, vai contribuir para o fortalecimento da produção do pescado durante o ano todo, com melhor qualidade, mais oferta do produto a menor preço.

Região do médio e alto Acre

De acordo com Vanda Milani, a região do médio e alto Acre foi beneficiada com R$ 500 mil para aquisição de equipamentos e implementos agrícolas. O projeto será executado pelo Governo do Estado- através da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA)- e vai trazer inovação tecnológica no processo de mecanização agrícola e sustentabilidade dos sistemas produtivos dos agricultores familiares.

Serão beneficiadas 240 famílias dos segmentos de pequeno e médio porte, agroextrativistas, extrativistas e ribeirinhos inseridos no Programa de Regularização Ambiental Rural/PRA e envolvidos em Assentamentos Rurais de Reforma Agrária e Unidades de Conservação nas Regionais do Alto e Baixo Acre. “São recursos que vão contribuir decisivamente na melhoria da qualidade de vida da região”, finalizou a deputada.

