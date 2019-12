Prefeito de Sena manda secretário de finanças à rádio explicar atraso de salários

O valente prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), não teve coragem de encarar a população do município para admitir o atraso no pagamento dos salários de dezembro e 13º dos servidores públicos, além dos terceirizados e outros prestadores de serviços. Obrigado a dar satisfações públicas sobre as trapalhadas com as finanças da Prefeitura, Mazinho Serafim se esquivou da responsabilidade e escalou para a missão seu secretário de administração e finanças, Getulião Francisco Saraiva.

Num programa de rádio da emissora Dimensão FM, na manhã desta quarta-feira (25), o secretário confirmou os atrasos, mas não explicou os motivos de a Prefeitura de Sena Madureira ser a única, das 22 do Estado, a ter privado os seus servidores municipais da dignidade de uma ceia de Natal com seus familiares pelo atraso no pagamento do 13° salário. “Por incompetência deste prefeito, sei que na noite de Natal muitas crianças do meu município, filHos de servidores municipais, foram dormir com fome”, disse o deputado Gerlen Diniz (Progressistas) ao comentar as declarações do secretário Getulião. “isso não pode ficar assim”, afirmou.

No rádio, Getulião Saraiva, mesmo sem explicar a lambança nas contas municipais, anunciou que o 13° Salário dos servidores será pago no dia 30 deste mês, mas causou estranheza o conteúdo da declaração do secretário. “Será pago o 13° de todos os servidores que fazem jus a esse pagamento”, disse, abrindo a possibilidade de nem todos os servidores receberem, já que está sendo estudado quem faz jus ou não ao pagamento.

Ainda de acordo com o secretário, o pagamento seguinte será a folha dos servidores efetivos e comissionados, previsto para o quinto dia útil do mês de janeiro de 2020, que cai exatamente no dia 8. Os prestadores de serviços, de acordo com o calendário divulgado pelo secretário, receberão só dia 14 de janeiro, uma terça-feira. “Em nome do prefeito Mazinho Serafim, a gente agradece pela compreensão e dizer que estamos honrado com o compromisso da Prefeitura em pagar salários”, disse o secretário, sem explicar as razões do atraso.

