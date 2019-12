Prefeito que atrasou pagamentos rebola em cima de palco com senador e ‘popuzudas’

Nem tudo é tristeza e decepção no município de Sena Madureira, onde o prefeito local, Mazinho Serafim, não pagou o 13º salários dos servidores de forma a lhes permitir que comprassem a comida necessária para a tradicional ceia de Natal com seus familiares, além de os salários de dezembro só terem sido depositados no último dia 30 e outros só serão pagos no próximo dia 8 de janeiro de 2020. Se para boa parte da cidade que depende dos salários dos servidores, além deles comerciantes e prestadores de serviço, para o prefeito Mazinho Serafim (MDB) tudo parece correr às mil maravilhas.

É o que ele deixa transparecer num vídeo enviado à redação do ContilNet, no qual o prefeito de Sena aparece dançando – ou seja lá o que for que faça – sobre um palco ao lado do senador Sérgio Petecão (PSD).

Enquanto Mazinho Serafim dança alegremente – e no vídeo é possível ouvir a voz dele mandando que uma das dançarinas se vire para ficar frene a frente com ele, muita gente em Sena Madureira, principalmente os pais e mães de família que viram seus filhos e dormir com fome por causa do atraso em seus pagamentos, não têm o que comemorar, muito pelo contrário.

A dança do prefeito sobre o palco foi recebida por muita gente, principalmente por quem gravou o vídeo com as imagens rocambolescas do prefeito agindo como uma pessoa sem noção, como um acinte contra a população. O ano de 2020 não será um ano qualquer.

