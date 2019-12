Prefeitura de Cruzeiro do Sul será a primeira do Acre a ter sede administrativa; economia deve chegar a 300 mil

O centro administrativo ficará situado no bairro Miritizal, na sede antiga faculdade unopar

Mais uma vez inovando, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul será a primeira do estado a ter uma sede administrativa. O projeto de Ilderlei Cordeiro vai gerar uma economia de quase R$ 300 mil aos cofres públicos.

O projeto vai agregar todos os serviços públicos municipais em um só lugar, facilitando o acesso dos cidadãos e a logística. Inúmeros órgãos públicos que estão em prédios alugados serão contemplados.

O centro administrativo ficará situado no bairro Miritizal, na sede antiga faculdade unopar, e as mudanças se iniciam a partir de janeiro de 2020. Já o prédio atual da Prefeitura será a sede da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. E o prédio da Câmara, na Avenida Mâncio Lima, vai abrigar os Conselhos, como o Tutelar, de Saúde, Educação e outros .

”No Centro Administrativo, o primeiro do Acre, o cidadão poderá resolver todos os assuntos do âmbito municipal. Além disse teremos uma economia de quase 300 mil, com aluguéis que deixaremos de pagar, conta de energia e outros serviços gerais”, observa o prefeito.

