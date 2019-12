Prefeitura monitora Rio Acre e define estratégia de abrigos para famílias em caso de alagação

Socorro Neri definiu junto com a equipe estratégias, para que no caso de alagação, a Prefeitura consiga dar respostas

A prefeita Socorro Neri se reuniu com secretários e assessores, na Prefeitura de Rio Branco, nesta segunda-feira (23) para tratar sobre as estratégias do município em caso de transbordamento do Rio Acre.

Devido a intensificação do período de chuva, em anos anteriores o rio Acre já transbordou no mês de dezembro, como em 1978 e 1998, o rio esteve acima da cota de transbordamento que é de 14 metros. Hoje, dia 23, chegou a 13,78 porém, com leve sinal de vazante.

O chefe da Defesa Civil Municipal, Coronel George Santos, disse que o volume de chuvas previsto para dezembro era 254 mm, mas ainda faltando 8 dias para encerrar o mês, choveu 348ml, ou seja, 35% acima do previsto.

Socorro Neri definiu junto com a equipe estratégias, para que no caso de alagação, a Prefeitura consiga dar respostas rapidez às famílias atingidas.

“Nós estamos monitorando a situação do Rio Acre com a nossa Defesa Civil e ao mesmo tempo alinhando com as secretarias municipais as providências necessárias para que o município continue de prontidão, para atender às famílias que forem atingidas e que precisarem ser deslocadas das suas residências. Estamos com tudo isso encaminhado esperando que não aconteça, de fato, o transbordamento do rio e que não venha atingir as famílias. Mas estamos com as providências todas organizadas”, disse a prefeita.

A gestora ressaltou ainda que a Defesa Civil monitora ao longo do dia as condições do Rio Acre em Rio Branco e nos municípios próximos, possibilitando a estratégia necessária para fazer o atendimento.

A Prefeitura está preparada para iniciar os trabalhos de construção dos primeiros 100 abrigos destinados as famílias que possam ser atingidas pela cheia. Uma solicitação já foi feita junto ao governo do Estado para utilização do Parque de Exposições.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários