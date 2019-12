Prefeitura prorroga prazo de inscrições do concurso para contratação de médicos

O anúncio feito via Diário Oficial, segue a uma orientação da prefeita Socorro Neri

A prefeitura de Rio Branco decidiu prorrogar para o dia 7 de janeiro de 2020, as inscrições do concurso público simplificado para contratação de dez médicos que deverão atuar na área de clínica geral na atenção primária do município.

O anúncio feito via Diário Oficial, segue a uma orientação da prefeita Socorro Neri e visa alcançar o preenchimento total das vagas disponíveis para contratação.

Pelo concurso o profissional médico terá remuneração mensal de R$ 7.165,00, sendo o salário base R$ 1.865,16 e gratificação R$ 5.300,00. As inscrições estão sendo realizadas em dias úteis, na Divisão de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), das 8h às 12h e 14h às 17h, sem cobrança de taxa de inscrição.

Conforme o Edital nº 04/2019, os candidatos aprovados no concurso serão contratados em caráter excepcional, pelo período de um ano e pode ser prorrogado por igual período conforme a necessidade da gestão do município.

