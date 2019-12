Preocupado com fechamento de Bancos Postais, Jesus Sérgio propõe soluções

Ao saber do fechamento do Banco Postal nas Agências dos Correios do Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) esteve reunido nesta quinta-feira (19) com o Gerente Executivo do Banco do Brasil, José de Meira. O deputado pretende propor um acordo entre o Ministério Público, os Correios e a Justiça para tentar, de forma emergencial, garantir a continuidade dos serviços até que outros correspondentes bancários possam prestar o atendimento aos acreanos.

“O nosso objetivo é encontrar uma solução viável para não prejudicar a população do Acre, principalmente aqueles que vivem em localidades isoladas”, destacou Jesus Sérgio.

O gerente executivo do Banco do Brasil, José de Meira, explicou que os Correios enfrenta um processo na Justiça, em 300 municípios brasileiros, incluindo o Acre, que obriga a presença de vigilantes nas agências dos Correios, onde funciona o Banco Postal. tal decisão, forçou os Correios a encerrar as operações bancárias. Meira informou que a direção dos Correios rejeitou a proposta de renovação do contrato, no último dia 16 de dezembro e, manifestou pela não continuidade dos serviços.

Com o fim do contrato com os Correios, o Banco do Brasil está lançando uma nova modalidade de correspondente bancário que funcionará em estabelecimentos comerciais como, por exemplo, supermercados e lotéricas. O Banco irá pagar ao proprietário do estabelecimento uma tarifa por cada transação acrescido de ajuda de custo, bem como a instalação do equipamento e capacitação dos funcionários do ponto comercial para atender a população.

Jesus Sérgio se prontificou a organizar uma reunião entre os representantes da Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) e do BB para que essa novidade chegue a todos os municípios, em substituição ao Banco Postal dos Correios.

